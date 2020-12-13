معارض يكشف الممتلكات التي باعها أردوغان في قائمة طولها 13 مترا

فضح معارض تركي أمام البرلمان قيام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ببيع ممتلكات الدولة لجهات أجنبية.

وعرض البرلماني أحمد قايا، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قائمة بلغ طولها 13 مترًا بالممتلكات العامة التي باعها للأجانب، حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان طيلة 18 عامًا تولى فيها حكم البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، أن القائمة كانت ردًا على تصريحات الرئيس أردوغان التي زعم فيها أنه لا يبيع مؤسسات الدولة بل يعيد تدويرها، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي تعرض لها لبيعه عددا من أصول الدولة لقطر، لا سيما بورصة إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن قايا نائب طرح خلال الجلسة قائمتين على الأرض، مشيرا إلى أن إحداهما تتضمن ما باعه حزب العدالة والتنمية من ممتلكات الدولة على مدار 18 عامًا، والأخرى تتضمن ما قدمه حزب الشعب الجمهوري للبلاد.

وقال قايا خلال طرحه القائمتين على أرضية البرلمان التركي، "انظروا، هذه القائمة هي قائمة الموانئ والمنشآت الصناعية التي بناها حزب الشعب الجمهوري (حينما كان يحكم تركيا)، أما هذه القائمة فهي قائمة بما باعه حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عامًا".

وواجه نظام الرئيس أردوغان مؤخرًا سلسلة انتقادات من كافة الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، باستثناء حليفه، الحركة القومية، على خلفية صفقات أبرمت مؤخرًا بين أنقرة والدوحة؛ حصلت بموجبها الأخيرة حق امتلاك مشاريع قومية، وأصول للدولة، منها 10 في المئة من بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

وكان أردوغان قد برر في وقت سابق بيع حصة بورصة إسطنبول ومصنع "صفائح الدبابات" لقطر قائلا إن "هذا مجرد إعادة تدوير للمنشآت في تركيا".

وترى المعارضة التركية أن إبرام النظام الحاكم لمثل هذه الصفقات المشبوهة "خصخصة للممتلكات العامة"