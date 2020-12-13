كوريا الجنوبية تتجاوز الـ 1000 إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز الألف حالة في يوم واحد لأول مرة منذ تفشي الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 1030 حالة إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 1002 إصابة محلية، ما رفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 42 الفا و 766 حالة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل حالتي وفاة إضافيتين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 580.

وتعافى 321 مصابا بشكل كامل من الفيروس ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 31 الفا و 814.