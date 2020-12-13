أمريكا..16 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز الـ300 ألفا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 06:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تواصل الولايات المتحدة تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، إذ تخطى عدد إصابات كوفيد-19 حاجز 16 مليون حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات 300 ألف وفاة، مع قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للمرض في البلاد.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التصريح باستخدام لقاح مضاد للمرض، الجمعة، ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء الذي قلب حياة الأميركين رأسا على عقب وألحق الدمار بالاقتصاد الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على تويتر أن “إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ”، ووعد الأميركيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.

لكن جنرالا أميركيا يشرف على تنظيم عملية طرح اللقاح في الولايات المتحدة قال إن التطعيم باللقاح الجديد سيبدأ صباح الاثنين، مع سعي شركة فايزر وشركائها للبدء في شحنه الأحد.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا إنه سيجري نقل اللقاح إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد الاثنين. وأضاف أن بقية مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن فايزر ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.

وهذا هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يجري التصريح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا وكندا وثلاث دول أخرى قد صرحت بالفعل باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية.