شكرا لقرائتكم خبر عن أكذوبة "الدبابة التركية" تكشف أوهام نظام أردوغان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش تركيا أكذوبة كبرى وهى الصناعات العسكرية التركية، والتي كشفت عن أكاذيب النظام التركي خلال الآونة الأخيرة، حيث يواجه نظام أردوغان أزمات ومشاكل عديدة في استكمال ما يسمى بتصنيع دبابتها "ألتاى" التي يفترض أن تكون "تركية خالصة"، وذلك بعد امتناع دول أوروبية عن تزويدها بقطع أساسية.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن العام الماضى أدرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدبابة "ألتاى" باعتبارها ستصبح جزءا من الجيش التركي لعام 2020، إلا أن برنامج تركيا كشف عن هذه الاكذوبة الكبرى وهي تصنيع الدبابة التي واجهت تأخيرات بسبب الفشل في الحصول على مكونات الدبابة المزعومة.

وأضاف التقرير، أن كذبة تصنيع الدبابة كشفت وجه أردوغان الحقيقي، والأوهام التى يعيش فيها أبناء الشعب التركي، وخاصة أن تلك الكذبة كشفت حقيقته بعد الإعلان الأوروبى الذي تم بموجبه وقف صادرات المواد الفعالة ومدخلات الإنتاج الرئيسية في الصناعات العسكرية، في الوقت الذى يقول فيه النظام التركي بأنقرة إن الصناعات العسكرية تتم بإنتاج محلي خالص.