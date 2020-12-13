مصر تؤكد دعم العراق وتعزيز دوره العربي

سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق، وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز التحديات كافة، ويحافظ على أمنه واستقراره.

كما شدد على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقي في المجالات كافة، مؤكداً أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خاصة على المستوى التنفيذي، لتخطي الإطار الإداري والبيروقراطي التقليدي، من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه، قال وزير التخطيط العراقي، إن العراق يقدر الجهود المصرية الداعمة للشأن الوطني على الصعد كافة، ويتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.