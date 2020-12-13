البرلمان العربي و«الشيوخ المصري» يدشنان مركز «الدبلوماسية البرلمانية»

سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

وقع البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري، أمس، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ويهدف إلى تعزيز القدرات البرلمانية العربية، وتأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقع على البروتوكول، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، بحضور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن البرلمان يُولي أهميةً كبيرةً للدبلوماسية البرلمانية ويعتمدها كأداة محورية في ممارسة مهامه، رغبةً منه في الانتقال بدوره وأنشطته إلى آفاق أرحب وإلى مكانة أكثر رفعة وتقدماً وفي التعبير الصادق والقوي عن وجهات نظر الشعوب العربية أمام المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأوضح العسومي أن البرلمان العربيّ يحدوه الأمل في أن يضْطلع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بإعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وقياس الأداء والتي تساهم في تنمية المجتمعات في كافة المجالات.

وأكد أعضاء المجلس الوطني الإتحادي أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي أهمية مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وثمن أعضاء الشعبة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالقاهرة، هذه الفكرة كونها ستسهم في تطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية وتكوين تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.

وقال محمد أحمد اليماحي إن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية يأتي ضمن خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية. وأشار إلى أنه مقترح تقدم به عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن تفعيل دورها في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وثمن اليماحي الجهود الذي يقوم بها رئيس البرلمان العربي، موضحاً أنه منذ توليه المنصب وهو يبذل جهوداً حثيثة للدفع قدماً بالعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي.

من ناحيتها، أكدت شذى سعيد النقبي أهمية المقترح الذي تقدم به عادل العسومي وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية العربية ذات سجل حافل بالانجازات والشخصيات المرموقة والأحداث الهامة التي استوجبت تدشين هذا المركز لتوثيقها والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتشكيل تكتل برلماني يتبنى القضايا ذاتها في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت شذى إلى أن أهمية هذا المركز تأتي من كون المنطقة تمر بمرحلة حرجة و تحديات راهنة و قضايا عربية و مستجدات تتطلب تدعيم عمل البرلمان والجامعة العربية والمؤسسات العربية المعنية بالعمل المشترك للمساهمة في حل القضايا وطرحها على المنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها قالت ناعمة عبد الله الشرهان إن هذا المركز واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحسب للبرلمان ولرئيسه الذي أوجز فكرته في فترة قصيرة، وأضافت: «نحن كأعضاء البرلمان نعرب عن افتخارنا واعتزازنا بإطلاق هذا المركز خدمة للقضايا العربية».

وقال أحمد بوشهاب السويدي إن إطلاق المركز يأتي في إطار استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث واعتماده الدبلوماسية البرلمانية آلية محورية لمبادراته واقتراحاته ووفقاً لسعيه إلى إعلاء المصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودفاعا عن القضايا العربية.