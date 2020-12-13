التحالف: التزام تام من «الشرعية» و«الانتقالي» بتنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض»

سيف اليزيد - عدن (وكالات)

جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية التام والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما أكد أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن يسيران بانضباطية والتزام وحسب المخطط. وكان التحالف قد أعلن أمس الأول، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية. وأكد التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف، كما شدد على التزام وجدية من الحكومة والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، أمس، إن الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعباً، بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي الجديد لدى اليمن، جان ماري، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ووجهات النظر حول عدد من القضايا، إضافة إلى أولويات ومجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خططها ومشاريعها خاصة في الجوانب الاقتصادية.

ونوه رئيس الحكومة اليمنية المكلف، بالجهود التي تبذلها السعودية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي الإرهابية. وتطرق إلى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة، والأولويات التي ستعمل عليها الحكومة. كما جرى مناقشة التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي.