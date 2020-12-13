شكرا لقرائتكم خبر عن دول القارة الأفريقية تسجل 19 ألفًا و 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن دول القارة الأفريقية سجلت 19 ألفًا و 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 404 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا بلغ مليونين و 343 ألفًا و 128 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و 669 حالة وفاة.

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