شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 478 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 211 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104710 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى أمس هو 121089 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6898 حالة وفاة.