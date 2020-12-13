شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 478 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 211 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104710 حالة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى أمس هو 121089 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6898 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 478 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.