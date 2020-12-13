شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين «إرهاب الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال كلمته، أمس السبت، فـي جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وأعلن العسومي تدشين البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة.
بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، أن ما تمر به المنطقة من تغيّرات عميقة متسارعة تستدعي يقظة في المتابعة والمراقبة وسرعة في الفعل وقوة في الموقف.
مشددًا على أن التحديات التي تواجهها المنطقة «غير مسبوقة»، خاصة على الصعيدين الأمني والإستراتيجي، لافتًا إلى أنه ما زال «هناك جيران لنا في الإقليم يتبنون سياسات وينخرطون في ممارسات تضر بالأمن القومي للدول العربية».
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