شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين «إرهاب الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الانتهاكات المستمرة من ميليشيات الحوثي واستهداف المدنيين الأبرياء في اليمن، كما شدّد على ضرورة دعم استقرار ليبيا وتوحيد الصف الليبي، رافضًا كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها أجهزة الحكومة العراقية لمواجهة قوى الإرهاب والعصابات المسلحة الخارجة على القانون، وحماية سيادة وأمن العراق في مواجهة الاعتداءات والتدخلات الخارجية، كما أدان الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس السبت، فـي جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأعلن العسومي تدشين البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة.

بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، أن ما تمر به المنطقة من تغيّرات عميقة متسارعة تستدعي يقظة في المتابعة والمراقبة وسرعة في الفعل وقوة في الموقف.

مشددًا على أن التحديات التي تواجهها المنطقة «غير مسبوقة»، خاصة على الصعيدين الأمني والإستراتيجي، لافتًا إلى أنه ما زال «هناك جيران لنا في الإقليم يتبنون سياسات وينخرطون في ممارسات تضر بالأمن القومي للدول العربية».