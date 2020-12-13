شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إرهابي روّع مواطني كركوك بـ«مقاطع ذبح» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة أنباء العراق، في بيان: إن المعتقل كان يعمل على بث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء.
وأضافت الوكالة إن المعتقل كان يقدم هذه الفيديوهات عن طريق شاشة كبيرة «في إحدى أسواق محافظة كركوك لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين».
كما اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع آمرلي، وضُبطت بحوزته أقراص ذاكرة عليها مقاطع مصورة وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنين.
والأربعاء الماضي، اندلعت النيران في بئري نفط داخل حقل صغير بكركوك، بعد اعتداء، وصفته وزارة النفط العراقية بـ«الإرهابي».
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