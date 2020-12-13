شكرا لقرائتكم خبر عن 1289 إصابة و35 وفاة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و 393 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 836 وفاة.

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