رغم تغير الإدارات.. واشنطن تؤكد دعمها الثابت لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا، جوشوا هاريس، على دعم بلاده الثابت لليبيا، موضحا أنه لا يتأثر بتغير الإدارات.

جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، السبت، أكد فيه على أهمية التعاون مع المجلس ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار.

وأشاد هاريس بدور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في دعم الحوار السياسي، مشددا على عمق العلاقات الليبية الأمريكية وحرص بلاده على تعزيزها.



ومن جانبه، أكد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، موضحا أهمية دور الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

وكان أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي فشلوا خلال اجتماعات عديدة سابقة، في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، جلسة رسمية بمدينة بنغازي، بعد أيام من فشل أعضاء بمجلس النواب الليبي في عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس، بعد انسحابات وعدم اكتمال النصاب.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب الذين عقدوا اجتماع غدامس إلى المشاركة في الجلسات التي سيعقدها مجلس النواب في بنغازي.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل السلطة من الرئيس دونالد ترامب.

