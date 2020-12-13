شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية البحرين: لم نتلق بلاغاً عن احتجاز قطر لـ3 بحارة.. وممارسات الدوحة استفزازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً إلحاقياً بشأن ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر عبر حسابها بـ«تويتر»، عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة «فشت الديبل» وعلى متنه 3 بحارة، وإحالتهم للمحاكمة في قطر.

وأكدت داخلية البحرين أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مشيرة إلى أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراالدالف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدراً لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.