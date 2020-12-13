شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الممارسات الاستفزازية لقطر تجاه مواطنيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وزارة الداخلية قولها، السبت، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر في حسابها على موقع "تويتر"، عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل"، وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها لم تتلق بلاغاً رسمياً بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدين أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية ، يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت وزارة الداخلية البحرينية، على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها ، حيث تعد المياه الإقليمية مصدراً لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.