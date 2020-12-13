شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي والحلبوسي يبحثان الأوضاع المالية مع وفد كردستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، أمس السبت، مفاوضات حول الأوضاع المالية مع وفد إقليم كردستان، بمشاركة اللجنة المالية النيابية، فيما أكد برلماني كردي أن تظاهرات السليمانية طالبت بتحرك من بغداد لمحاسبة مسؤولين بالإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أن «الاجتماع، الذي عقد في القصر الحكومي، ناقش الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق».

وكان الكاظمي، أبدى تفاعله العميق مع معاناة سكان إقليم كردستان. وقال في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أتفاعل بعمق مع معاناة أهلنا في إقليم كردستان». وأضاف أن «الغضب مبرر، لأنه نتاج سنوات وعقود سبقت»، مشيراً إلى أننا ‏«سنعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعبنا في الإقليم وفي كل مدن العراق».

من جهة أخرى، أكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، أن التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ إلا بتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان. وقال شمس الدين في بيان، إن «متظاهري السليمانية لا يمثلون إلا أنفسهم، إذ ليس لديهم أي قيادة سياسية كما يدعي البعض، ولا يرغبون بأن يمثلهم أي حزب مهما كان توجهه»، مشيراً إلى أنهم «يرغبون من خلال تظاهراتهم هذه بإسقاط النظام السياسي الحالي في الإقليم، والمجيء بنظام قائم على الديمقراطية والاهتمام بالشعب بعيداً عن سياسة تكميم الأفواه والسجون السرية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات المثيرة للجدل». وأضاف أن «المتظاهرين يرغبون بأن تتحرك بغداد تجاه محاسبة مسؤولي إقليم كردستان عن ملفي النفط والمنافذ الحدودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم».

ومن جهته، كشف النائب بالبرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال كوجر، قيام سلطات إقليم كردستان بحملة اعتقالات لسياسيين ورجال دين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية مؤخراً في السليمانية. وقال في تصريح صحفي: «هناك حملة اعتقالات حصلت من الجهات الأمنية الرسمية (في الإقليم) وشملت شخصيات سياسية في الإقليم ورجال دين من خطباء المساجد، بعد المطالبات بالتظاهر بعد صلاة الجمعة». وأضاف كوجر أن «الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يجري من عنف وتدهور في الوضع». وأشار إلى أن «المعارضة السياسية في إقليم كردستان العراق، لم تشارك بشكل مباشر في التظاهرات الحالية بالإقليم، ولا توجد جهة سياسية مشاركة باسمها».