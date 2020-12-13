شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب أنصاره بـ«النضال» بعد رفض المحكمة العليا طعن تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خذلت المحكمة المحكمة العليا الأمريكية، أمس الأول الجمعة، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما وجهت إليه ضربة قاضية برفضها النظر في طعن قدمته ولاية تكساس يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، متسببة بغضب جمهوري، دعا ترامب على إثره أنصاره إلى «مواصلة النضال»، نظمت على إثرها عدد من التظاهرات المؤيدة والمعارضة له في ولايات عدة، مثل أوهايو وواشنطن، فيما شهدت نيويورك، إصابة عدد من المتظاهرين، بعدما اقتحمت سيارة تجمعاً احتجاجياً.

انتكاسة قضائية

وجاءت الانتكاسة القضائية، بعدما اعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عيّنهم ترامب، في قرار مقتضب أن تكساس التي صوتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحق لها التدخل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى، وأكدوا أن ليست لها صفة قانونية لرفع الدعوى، ما ينهي سريعاً ما وصفه ترامب الأسبوع الماضي بأنه أفضل فرصة لديه لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر غداً؛ حيث يتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن. والولايات الأربع الواردة في الدعوى هي جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، وأسهمت بإجمالي 62 صوتاً من مجموع أصوات بايدن البالغ 306 أصوات.

وأغلب قضاة المحكمة العليا من المحافظين، ومن بينهم ثلاثة عينهم ترامب، آخرهم كانت القاضية إيمي كوني باريت التي صوتت، إضافة إلى القاضيين الآخرين برفض الدعوى.

ترامب: المحكمة خذلتنا

وكتب ترامب على «تويتر»: إن المحكمة العليا «خذلتنا»، متهماً القضاة بأنهم «لم يتحلوا بالحكمة ولا الشجاعة».

وتابع: «انتخابات مزورة، استمروا في النضال». وشكا من أن المحكمة رفضت القضية «في لمح البصر»، على الرغم من فوزه بأصوات أكثر من أي رئيس خاض الانتخابات وهو في المنصب.

ورد متحدث باسم جو بايدن قائلاً: «إن الرفض الحازم والسريع لهذه الدعوى من المحكمة ليس مفاجأة»، منددًا ب«محاولات لا أساس لها» من معسكر ترامب، وب«هجمات على العملية الديمقراطية».

واعتبر رودي جولياني، محامي ترامب، أن الدعوى كانت «متينة». وقال: «لا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة». كما اعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن المحكمة العليا «تنصلت» من مسؤولياتها «للاختباء وراء الإجراءات».

تهديد جمهوري

وجاء رد الفعل الأعنف من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس، ألن ويست، الذي لم يهدد بانفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه: «ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد، وتشكل اتحاداً للولايات التي تحترم الدستور».

وخسرت حملة الرئيس الجمهوري غالبية الدعاوي التي رفعتها بسبب غياب عناصر ملموسة تدعم اتهاماتها بحصول عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات.

مسيرات احتجاجية

ومع توالي الانتكاسات القضائية لترامب، تتزايد المخاوف من وقوع صدامات وعنف بعدما نظم محتجون مؤيدون لترامب مسيرات احتجاجية في واشنطن، رافضين قرارات القضاء، في وقت بدأ آلاف من أنصار حركة «حياة السود مهمة» في التجمع قبالة البيت الأبيض، استعداداً لتنظيم تظاهرات مناهضة لترامب.

وأعلن مؤيدو ترامب برنامجهم، مشيرين إلى أن التجمع الأول سيكون قبالة الكونجرس، فيما دعت حركة «نساء أمريكيات لأجل ترامب» إلى تنظيم تجمعهن الأكبر بساحة الحرية وسط واشنطن.

وقال موقع «أوقفوا السرقة» الداعم لترامب، على الإنترنت إن تظاهرة واشنطن ستبدأ بمسيرات حول الكونجرس والمحكمة العليا الأمريكية ووزارة العدل «مع صلوات من أجل سقوط جدران الفساد وتزوير الانتخابات».

وأعلنت سلطات العاصمة قرارات تنظيمية لحركة المرور، شملت إغلاقاً جزئياً لشوارع المدينة حتى انتهاء المسيرة.

وتتزايد المخاوف من وقوع مواجهات بين أنصار ترامب ومناوئيه، على غرار ما حدث الشهر الماضي؛ إذ أصيب 20 من المؤيدين لترامب، جراء مواجهات مع المناهضين له.

دهس في نيويورك

وفي مدينة نيويورك، أعلنت الشرطة، أن سيارة اقتحمت تجمعاً يضم نحو 50 شخصاً في تظاهرة احتجاجية لمنظمة «حياة السود مهمة» المناهضة لترامب، بعد ظهر، أمس الأول، في منهاتن، ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة. واعتقلت المرأة التي كانت تقود السيارة لاستجوابها. وذكرت الشرطة، أن الإصابات لا تشكل تهديداً لحياة أحد من الجرحى الستة الذين جرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي ولاية أوهايو، نظم المئات تظاهرة في وسط مدينة كولومبوس، مطالبين بالعدالة والشفافية في التحقيقات في مقتل شاب أسود الأسبوع الماضي برصاص نائب قائد الشرطة خارج منزله. وهتف المحتجون في وسط المدينة قائلين: «لا عدالة، لا سلام، لا شرطة عنصرية». وعرقل المشاركون في المسيرة حركة المرور، بعدما انتشروا في الشوارع، لكن التجمع كان سلمياً.

واندلع الاحتجاج بعد أسبوع، من مقتل الشاب كيسي جودسون، برصاص الشرطة، أثناء البحث عن هارب في حي يعيش جودسون.

وقالت الشرطة، إن جودسون كان يحمل مسدساً، وفتح نائب الشرطة النار عليه، عندما تجاهل أمراً بإلقاء السلاح.

وذكرت أسرة الضحية، أنه كان عائداً من متجر شطائر محلي، وأصيب في ظهره، بينما كان على وشك دخول منزله. وتعد تلك أحدث واقعة في سلسلة من عمليات قتل الشرطة لأمريكيين من أصل إفريقي، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة. ( وكالات)