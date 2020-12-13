شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم عن بعد خارج مدارس الدولة..مغامرة بخسارة مضاعفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيمان سرور

يميل بعض أولياء الأمور إلى سحب أبنائهم من مدارسهم الخاصة النظامية في الدولة لتسجيلهم في مدارس خارجية في دول عربية وأجنبية، لمتابعة دراستهم عن بعد عبر منصاتها التفاعلية، حيث تروج تلك المدارس لخدماتها بأسعار مخفضة، وتبرز لهم شهادات اعتماد رسمية لمناهجها.

وحذّر مسؤولون في مدارس خاصة في أبوظبي، من خطورة نقل الطلبة من مدارسهم الحالية، وتسجيلهم في مدارس وهمية خارج الدولة، مؤكدين أن العروض التي تصل إلى أولياء الأمور يقف خلفها مروجون على قنوات التواصل الاجتماعي، لبرامج تعليمية غير معتمدة وغير معترف بشهاداتها.

أكد المسؤولون أن أي طالب ينتقل إلى هذه المدارس، ويفكر في العودة مرة أخرى لمدرسته النظامية، سيضطر إلى إعادة سنوات الدراسة التي أمضاها في هذه المدارس، وبذلك تكون الخسارة مضاعفة على أسرته، وتشكل هدراً للموارد المالية.السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا وما السبب الذي يدفع هذه الفئة من الأسر إلى ذلك؟ هل هو عدم ثقتهم بمدارس أبنائهم في تقديم التعليم النوعي لهم عن بعد، أم الهروب من الأزمة المالية التي يمر بها بعض الآباء في هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، في ظل شكوى البعض من ارتفاع كلفة التعليم الخاص ومطالبات مدارس أبنائهم الحالية بتوفير المستلزمات من مواصلات وزي ورسوم وقيمة كتب.آراء كثيرة كشفها عدد من الخبراء والتربويين وأولياء الأمور ل«الخليج» حول سلبيات هذا النوع من التعليم، الذي تروج له بعض المدارس العربية والأجنبية في الخارج.

تأثير سلبي

يقول الدكتور باسم عتيلي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الشارقة: «تحرص وزارة ومؤسسات التعليم في الدولة، على مخرجات محددة لكل مادة ولكل مرحلة تعليمية، وتختلف هذه المخرجات من دولة إلى أخرى ومن نظام تعليمي إلى آخر، وعند تحول طالب من نظام تعليمي إلى آخر أو حتى من مدرسة لأخرى، فإن ذلك سيؤثر سلباً في مجمل المخرجات التعليمية المتوقعة، مع أن مثل هذا الأثر قد يختلف من مرحلة عمرية لأخرى، ومن مادة تدريسية لأخرى، فطلبة المراحل المتقدمة من أواخر المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، ومراحل الجامعة، يفترض أن يكون لديهم نضج معين، يستطيع الطالب من خلاله مواءمة المناهج الجديدة أو النظام التعليمي الجديد مع مبتغاه، ومن سيدفع الثمن غالباً هم أصحاب مراحل التأسيس إذا تعرضوا لمثل هذا التغيير، كذلك قد يتأثر تحصيل الطالب أياً كان مستواه وأياً كانت مرحلته، بالمواد التراكمية التي يبني بعضها على بعض كالرياضيات والعلوم الأساسية، وما إلى ذلك، فضلاً عن الأثر المتوقع إن كان هناك اختلاف في عرض مثل هذه المواد من حيث التقديم أو التأخير ببعض المفاهيم من النظام الآخر، مما يخلق فراغاً في التحصيل يكون البناء عليه صعباً؛ كون المادة تراكمية بطبيعتها.

بحث عن بديل

ويتساءل: ماهو الحل لولي الأمر؟ فخياره بين أمرين أحلاهما مر، فمن ناحية الوضع المادي قد يؤثر في الأسرة برمتها، مما يدفعه لمحاولة التوفير حتى تستمر عائلته في مسيرتها بما تيسر لديه، ومن ناحية أخرى بذل بعض التضحيات ومن ضمنها البحث عن بديل تعليمي بكلفة ممكنة، مع ما يصاحبه من مغامرة تؤثر في التحصيل العلمي لابنه أو ابنته، ولكن لا تؤدي إلى تعسر الحال، أملاً أن يكون الأمر مؤقتاً والفرج قريباً، حتى لا يؤدي ذلك إلى فراغ في تحصيل فلذات الأكباد، مما يؤثر في مستقبلهم. حقاً «ليس لها من دون الله كاشفة».

رسوم أقل

وبالإشارة إلى التوجه السائد وميول بعض أولياء الأمور في الوقت الحاضر نحو اختيار مدارس دولية لتدريس أبنائهم عن بعد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، يقول الدكتور صالح محمد الجرمي الخبير التربوي، إن هذه المدارس قد تغري أولياء الأمور بتقديم خدمات برسوم أقل للأسرة من حيث الرسوم الدراسية التي يشكو ولي الأمر من قيمتها المادية المرهقة في المدارس داخل الدولة، علاوة على أن البعض يظن أن هذه المدارس الخارجية تمكّن الطالب من التعرف إلى أقران من ثقافات مختلفة، إضافة إلى المزج بين تلك الثقافات والثقافة التعليمية التي نهل منها الطالب على مدار سنوات داخل الدولة. وفي هذا السياق وإضافة إلى ما سبق، يظن البعض أنه بما أن الجميع في أغلب دول العالم يتبع سياسة التعلم عن بعد، وبقيم مادية ربما تكون مختلفة ما بين بقعة وأخرى، فإنهم يرون أنفسهم ربما مضطرين لتسجيل أبنائهم في تلك المدارس الخارجية، بنفس أسلوب التعلم عن بعد المعمول به حالياً في الدولة، لكنه بقيمة مادية أقل، كما يرى أصحاب هذه الرؤية من أولياء الأمور، الذين ينظرون إلى المشهد بعموميته، آخذين الأمر من باب العنصر المادي وتكلفته فقط.

ويرى أن قرار وزارة التربية المتمثل في قرار وزير التربية والتعليم في الدولة، الرافض لهذا التوجه أنه قرار صائب، وينم عن فهم مُعمق لواقع الحال؛ بل هو نتاج رؤية تربوية وطنية ثاقبة تصب في مصلحة الطالب وتحفظ للوطن مكانته وهيبته، وللنظام التعليمي وقاره واحترامه، خاصة أن نظام التعلم عن بعد، متاح داخل الدولة التي تقدم أفضل المناهج التعليمية؛ بل وأفضل النظم التربوية على مستوى الإقليم، وبالتالي ما الداعي لتسجيل الأبناء في مدارس الخارج؟

ويضيف: «الأسرة المقيمة على أرض هذا الوطن، ملزمة بغرس ثقافة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية والتربوية والتعليمية المرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع الذي نشأ فيه هؤلاء الأبناء، والتي تشربها الطالب خلال تلقيه تلك الدراسة بكافة مناهجها في مدارس الدولة على مدى سنوات طويلة. وأعتقد أن الدراسة عن بعد في مدارس خارج الدولة لاتتفق والقوانين المعمول بها مهما كانت الأسباب؛ إذ إن نوعية المناهج التي يدرسها الطالب، هي مناهج تخضع لتنقيح ومراجعات تتصل بالنواحي التعليمية والسلوكية، ومسؤولية الدولة عنها مسؤولية مباشرة من حيث المتابعة ما يتلقاه الطالب من نوعية تعلم وسلوك وثقافة.

ويثمن قرار وزير التربية والتعليم، بعدم السماح بهذا التوجه، الذي ربما يبعثر كثيراً من الأمور على مستوى الركن التربوي، الذي يمس أمن الطالب العقلي، وربما يمس النظام التعليمي وما يرمي إليه في هذا الوطن من المحافظة على أمنه وهيبته وكيانه».

تجارة خاسرة

ويرى الدكتور حاتم درويش، مدير أكاديمية ياس الخاصة، أن التسجيل في مدارس خارج الدولة تطبق مناهج ومقررات خارج الإشراف والتقييم الرسمي للدولة، تجارة خاسرة للأبناء على كافة الصعد. فقد تكون جائحة كورونا أضرت بدخل العديد من الأسر، ولكن يجب ألا يكون هذا مسوغاً ومبرراً للمغامرة في بناء جيل.

ويضيف: «المجال التعليمي في الدولة تتوافر فيه العديد من المناهج الدراسية برسوم تغطي جميع شرائح المجتمع دون استثناء، ونثمن هنا الدعم الذي توليه الحكومة بالاعتناء بتعليم الأطفال بغض النظر عن الجنسية، فالتعليم أولاً وأخيراً أمانة في بناء الأجيال وتنشئتهم وهذا ما يجب عدم التهاون به، فالأموال تعوض. أما التهاون في التعليم من خلال زرع قيم وتوجهات لا تتناسب ومجتمعاتنا، فهو الضياع الذي يصعب جداً استدراكه».

ويؤكد أن التعليم عن بعد من وجهة نظري، لا يعطي ثماراً لأبنائنا في مراحل التمدرس، مثل التعلم الاعتيادي، فالمدرسة منظومة اجتماعية خلاقة وبناءة قبل أن تكون منظومة تعليمية، مشيراً إلى أن التعلم عن بعد أفقد المدرسة العديد من أدواتها، خاصة في التواصل الاجتماعي المباشر الذي يستقي منه الطالب ويكتسب العديد من المهارات والاتجاهات الاجتماعية الحياتية، موضحاً أن التعلم عن بعد موجود منذ عقود طويلة، ولكنه كان ينصب على مؤسسات التعليم العالي بشكل خاصا.

خطورة

ويتابع عدنان عباس، نائب المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، أن رغبة بعض الأسر في التوجه إلى تعليم أبنائها عبر المنصات التعليمية الافتراضية في مدارس أجنبية من خارج الدولة، يشكل خطورة على مستقبل الأبناء، حتى وإن كانت تكاليف الدراسة بها أقل من الرسوم الدراسية التي يتم تسديدها في مدارس محلية.

وحذر من تغليب فعل العوامل الخارجية على الداخلية في ما يتصل بموجهات العملية التعليمية، حيث إن ارتباط التعليم بهوية الدولة وتراثها ومكوناتها الحضارية، يحتم على القائمين عليه، الاستجابة لكل ما من شأنه تعزيز المناعة الثقافية لدى الطلبة، والعمل على خلق وتطوير المواطن المتوازن الخلاق المنسجم مع حضارته في تفاعله مع الثقافات الأخرى.

ترويج

وأكد عدد من أولياء الأمور ل«الخليج» تلقيهم رسائل ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مدارس في دول عربية وآسيوية وأوروبية، تدعوهم إلى تسجيل أبنائهم فيها ومتابعة دراستهم عن بُعد.

ويقول محمد زهير ولي أمر، إنه تواصل مع إحدى تلك المدارس، حيث تلقى أطفاله الثلاثة حصصاً تجريبية نظمتها المدرسة، إلى جانب طلبة من دول عدة، مشيراً إلى أن التجربة كانت مشجعة له ولأبنائه، ولكن قرار الوزارة حذر من هذه المدارس وينبغي الالتزام به.

مخرج

ويشير أحمد جمعة، ولي أمر، إلى أن الرسوم الدراسية التي فرضتها تلك المدارس وجد فيها أولياء الأمور المخرج العملي لأزمتهم المالية، خاصة الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب جائحة كورونا، وتوقفت رواتبهم، وقد استبشر هؤلاء خيراً بمواصلة أبنائهم لدراستهم في تلك المدارس الخارجية؛ كونها مدارس متواضعة الرسوم تتناسب مع حالتهم المادية في هذا الظرف الاستثنائي.

اعتماد

ويقول عبد الحي ناصر فقيه، ولي أمر، إن العروض تضمنت تسديد الرسوم على قسطين بواقع 500 دولار لكل فصل دراسي، وإن تلك المدارس أكدت لهم حصولها على الاعتماد من وزارة التعليم في الدولة الأم للمدرسة، وسفارة دولتها في الإمارات، وأنها مدارس معتمدة ولها مقر تعليم نظامي، ومعظمها مدارس تدرس المنهاج البريطاني والأمريكي والكندي والهندي.



منظومة تعليمية معتمدة



تؤكد دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن التعليم عن بُعد منظومة تعليمية معتمدة داخل دولة الإمارات، تم تطبيقها ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، ولضمان استمرارية التعليم لكل الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع التعليم النظامي في الدولة.

وأشارت إلى أن عملية التعليم عن بُعد ترتكز على تقديم الخدمات التعليمية للطلبة بأساليب ووسائل تكنولوجية حديثة، تتناسب مع كل الخطط الدراسية والمناهج التعليمية المتنوعة في إمارة أبوظبي، المعتمدة من قبلها، حيث يتعين على الطلبة الذين أكملوا دراستهم في مؤسسات تعليمية نظامية، إثبات تقييدهم فعلياً في المدارس من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة لدى الجهات التعليمية في تلك الدول، وتوفير بطاقات تقييم العام الدراسي الصادرة عن تلك المدارس في نهاية عامها الدراسي.



رسوم منخفضة



تقول نور عبد الحبيب عبد الستار، ولية أمر (كندية الجنسية) إنها سجلت ابنتها في مدرسة خاصة ببلدها تطبق المنهاج الكندي، بعد أن غادرت دولة الإمارات ولم تتمكن من العودة في ظل الجائحة، مشيرة إلى أن تلك المدرسة معتمدة، وأن هناك أسباب عدة دفعتها إلى ذلك التوجه، أبرزها الرسوم المنخفضة وتوفيرها نظاماً تعليمياً تفاعلياً متميزاً وسهل الاستخدام.