شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 7 وجهات عالمية في محطة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: القسم الاقتصادي

رحب مسؤولون في الهيئات والدوائر السياحية المحلية وعاملون في قطاع السياحة باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات. وقالوا ل ”الخليج 365” إن المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارات ستدعم أداء القطاع السياحي على مستوى الدولة، ومن شأنها أن تعزز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية، مشيرين إلى أن السياحة الداخلية كانت وما زالت رافداً حيوياً للقطاع، كما أن تطوير الشراكات بين الجهات والدوائر السياحية المحلية من شأنه إثراء القطاع وجعله أكثر تنافسية عالمياً.

وأضافوا أن الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات تعكس أهمية الوجهات السياحية المتنوعة التي توفرها الدولة من خلال 7 وجهات سياحية متكاملة ومتنوعة، تتميز بالتفرد والريادة، وذلك في محطة واحدة.

محمد المبارك: خطوة متقدمة



قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – بأبوظبي: شكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) إطلاق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، خطوة متقدمة في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية وتحقيق قيادتها في مجال أسواق السياحة الداخلية إقليمياً.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز إمكانات الجذب السياحي التبادلي بين الإمارات السبع، ولتضيف مورداً هاماً من موارد الاقتصاد المتنوع لبلادنا، وذلك من خلال إبراز ما تمتلكه الدولة من مقومات سياحية فريدة ومتميزة. ونؤكد عملنا على تنسيق الجهود مع الشركاء وتوظيف طاقات الشباب والمبتكرين والمبدعين سعياً إلى تطوير قطاع السياحة وترسيخ ريادته على الصعيد العالمي.

وانطلاقاً من ذلك تلتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في إثراء عروضنا السياحية، من خلال المشاركة في ابتكار تجارب وعروض استثنائية.



خالد المدفع: إضافة نوعية



قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «تعد استراتيجية السياحة الداخلية الجديدة والهوية السياحية الموحدة للإمارات، إضافة جديدة ونوعية على طريق تنشيط السياحة للمواطنين والمقيمين، كما أنها ستعمل على إبراز خصوصية التجربة السياحية لكل إمارة، بالمنتج السياحي الإماراتي المتنوع.

ونتطلع قدماً في إمارة الشارقة التي تدمج بين السياحة البيئية، وسياحة المغامرات، وتجمع العلم والثقافة والترفيه إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية ورفد دور قطاع السياحة في منظومة اقتصاد المستقبل، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لدخول حقبة جديدة من النماء والتقدم والنهضة، مع الاستعداد للخمسين عاماً القادمة».



هلال المري: خطوة استراتيجية



قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للهوية السياحية الموحدة للدولة كخطوة استراتيجية مهمة تسهم في تنشيط قطاع السياحة واستعادة زخمه بقوة، لاسيما ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد الإمارات».

وأضاف: «تتمتع الإمارات بمقومات سياحية هائلة، وهو ما يلبي أذواق ومتطلبات المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، كما أن إطلاق الحملة الوطنية (أجمل شتاء في العالم) يأتي لتسليط الضوء على التجارب المتنوعة التي يمكن خوضها داخل الدولة لقضاء أجمل الأوقات».

وأوضح: «تسهم استراتيجية الحكومة في تعزيز السياحة الداخلية في دعم قطاع السياحة بشكل كبير؛ حيث يواصل القطاع تحقيق نتائج إيجابية وقد قامت الدائرة بالتعاون مع شركائها في القطاع بدور مهم جداً في تنشيط السياحة الداخلية».

أكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن إطلاق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات يعد خطوة بارزة لتعزيز قطاع السياحة في الدولة وتطوير أدائه.

وأضاف أن استراتيجية السياحة الداخلية تسهم إلى حد بعيد، في تسليط الضوء على أبرز الوجهات والمعالم السياحية التي توفرها الدولة، وتنشط السياحة في الإمارات عامة، وإمارة عجمان أيضاً، التي توفر تجربة سياحية متميزة وتتمتع بخبرة كبيرة في استضافة وتنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية التي تؤدي دوراً بارزاً في استدامة الحركة السياحية، وتسهم في زيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه إمارة عجمان ودولة الإمارات.



تدعم توجهاتنا



قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير «شروق» إن الهوية السياحية الموحدة الجديدة للدولة، تدعم توجهاتنا في تطوير الوجهات السياحية الثقافية والبيئية ومنشآت الضيافة الفاخرة ذات المستوى العالمي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021.

وأضاف السركال أن الهوية السياحية الجديدة ستدعم أيضاً جهودنا في الترويج لوجهاتنا السياحية في مختلف مناطق الإمارة والحائزة على جوائز عالمية، وتعزز الفرص الاستثمارية وتنويعها بما يدعم اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في الشارقة يقدم تجارب فاخرة تعكس الثقافة والتراث والأصالة والطبيعة الغنية في الإمارة ويعزز مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



هوية موحدة



رحب محمد جاسم الريس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، باستراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحة الموحدة لدولة الإمارات، مؤكداً أن الخطوة ستدعم السياحة الداخلية، لاسيما أنها وحدت جهود وخطط جميع الدوائر والهيئات السياحية على مستوى الدولة. وقال إن دولة الإمارات تتميز باحتضانها لوجهات سياحية متكاملة وشاملة، وتعتبر إمارات الدولة مكملة لبعضها البعض، وتتميز بطابع سياحي متفرد، يميزها عن غيرها، مما يجعلها وجهة سياحية رائدة.

وأضاف أن تنوع المنتج السياحي في الدولة من شأنه جذب المقيمين والمواطنين؛ حيث يلبي جميع متطلبات السائح التي يسافر من أجلها إلى الخارج، وذلك بدءاً من تجارب ترفيهية فريدة من نوعها، تشمل حدائق ومدناً ترفيهية مفتوحة ومغلقة، ومتاحف ووجهات ثقافية، ومراكز التسوق، وشواطئ ومنتجعات، وسياحة صحراوية، وسياحة جبلية.



طموح غير محدود



أكد سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة «العابدي»، أن الاستراتيجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تستهدف تعزيز القطاع السياحي في الإمارات، كما أنها تعبر عن طموح غير محدود لتعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية. وأوضح أن الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، تعمل على تعزيز التعاون بين الهيئات والدوائر السياحية المحلية بهدف تقديم منتج سياحي متكامل يلبي رغبات مختلف الفئات السياحية.

وأضاف أن السياحة الداخلية لعبت دوراً كبيراً في حمل القطاع إلى بر الأمان خلال الجائحة لذلك، فإن اعتماد الاستراتيجية جاء في وقته المناسب وسيسهم في تسريع تعافي القطاع من آثار الجائحة.



الإمارات تنافس



ثمن حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتحاد الاستراتيجية الموحدة للسياحة بالدولة، موضحاً أنها ستدعم قطاع السياحة؛ حيث إن الإمارات أصبحت تنافس العديد من الدول السياحية التقليدية؛ بل وتمكنت من تجاوزها من حيث عدد الزوار والسياح القادمين إليها سنوياً. وقال: «لقد تمكّنا من توفير بيئة جاذبة للسياح والزوار مع توفر فنادق ومرافق سياحية حديثة والأمن والاستقرار، ووسائل التنقل وغيرها، ولا بد من تظافر جميع الدوائر المحلية لدعم هذا القطاع المميز». وأضاف: «لا بد من وجود مظلة اتحادية تقر وتروج وتنظم وتجذب المستثمرين السياحيين والسياح والزوار لإحداث تكامل وليس تنافس غير بناء».



الترويج للدولة ككل



قال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات: «إن هذه استراتيجية مهمة خاصة في هذا الوقت، وستسهم الهوية الموحدة في الترويج للدولة ككل، خاصة في هذا الوقت الذي نشهد فيه حركة سياحية داخلية، ومن الضروري على الفنادق والمنتجعات أن تعيد تشكيل الحزم والبرامج للنزلاء داخل الدولة وتشجيع السياحة الداخلية».

وأضاف: «من فوائد الاستراتيجية الموحدة وجود تكامل بين جميع إمارات الدولة وليس بالتنافس، وهذا سيساعد على الترويج الخارجي المشترك ضمن هوية واحدة وتصبح هذه الجهود في مصلحة قطاع السياحة بالدولة، خاصة بما تزخر به الدولة من تنوع سياحي».



توحيد الجهود



أكد جاسم محمد البستكي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين، أهمية قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق هوية سياحية موحدة للدولة وجهودها متمثلة في وزارة الاقتصاد لإطلاق الهوية السياحية الموحدة وتعزيزها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد أهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة تحديداً (مرحلة ما بعد كوفيد 19)، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تنمية وتعزيز قطاع السياحة الداخلية في الدولة.

وصرح بأنه من أهداف جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين التي تم إشهارها مؤخراً، العمل والتعاون مع الجهات الحكومية السياحية في الدولة، لجعل الإمارات الوجهة المفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، ضمن رؤية الإمارات 2021.



المسار الصحيح



أكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة والحملة الوطنية تحت عنوان: (أجمل شتاء في العالم)، تمثل خطوة في المسار الصحيح لتعزيز أداء القطاع السياحي على مستوى دولة الإمارات، ودعم القطاع الفندقي بشكل خاص.

وأضاف: «السياحة الداخلية في دولة الإمارات تستحوذ على حصة مهمة من إجمالي السياحة، انطلاقاً من المنتجات السياحية المتنوعة في 7 وجهات سياحية عالمية في محطة واحدة»، موضحاً أن القطاع سيزدهر ويشهد حركة نشطة خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع تنشيط السياحة الداخلية، وعودة توافد السياحة الدولية أيضاً.



تحقيق التكامل



قال نبيل بعيون مدير عام فندق سيتي بريمير للشقق الفندقية في دبي: «إن الاستراتيجية الموحدة من شأنها تعزيز القطاع السياحي وتحقيق التكامل الأمثل للترويج للإمارات كوجهة واحدة والتعريف بالمقومات السياحية التي تتمتع بها خاصة ما تتمتع به كل إمارات الدولة من مرافق ومميزات سياحية». وأضاف : «إن إطلاق حملة أجمل شتاء في العالم من شأنها تنشيط الحركة السياحية والفندقية ورفع حجم الإشغالات و تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية متكاملة».



رؤية حكيمة



أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة «إن إطلاق الهوية السياحية الموحدة للدولة يحمل في طياته شهادة على الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة في الاستفادة من الموارد القيمة في الإمارات، وتشجيع المزيد من التعاون بين الجهات والهيئات السياحية المحلية والاتحادية على مستوى الإمارات السبع، وتعزيز دور السياحة المحلية كداعم حيوي للاقتصاد الوطني.

وأضاف فليبس أن إطلاق هوية سياحية موحدة للدولة، يعكس تنوع وثراء عروض السياحة المحلية فيها، من شأنه تعزيز مكانتها كوجهة واحدة متنوعة وغنية على المستويين المحلي والعالمي. بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سنواصل تنمية عروض السياحة المحلية في رأس الخيمة، والعمل عن كثب مع الهيئات السياحية الأخرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لإطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» لدعم قطاع السياحة والارتقاء به لآفاق جديدة. وأكد أن ما تحتويه إمارة رأس الخيمة من طبيعة خلابة وتاريخ قديم بآثارها وقلاعها وحصونها، يكمل صورة الدولة المتكاملة من حيث أنواع السياحة الموجودة ويوسع الرقعة الجغرافية المستقطبة للسياح.