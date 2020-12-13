شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 1154 بـ«كورونا» وشـفاء 613 وحالتـا وفـاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر؛ وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين للمصابين وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء 156513 فحصاً جديداً خلال الساعات ال24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 183755 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 609 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 613 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163048 حالة. (وام)

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