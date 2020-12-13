شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط المـخالفات بالأشعة تحت الحمراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشف المقدم أحمد محمد بن هادي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشرطة أبوظبي، أن نظم ضبط المخالفات في إمارة أبوظبي تبلغ دقتها 100% ولا يحتمل فيها الخطأ، حيث يتم تحليل الصور عن طريق استخدام تقنية الرؤية الحاسوبية، أحد فروع الذكاء الاصطناعي، وهي أحد أهم فروع الذكاء الاصطناعي الذي يحلل الصور عن طريق الأشعة تحت الحمراء (Infrared).

وقال إنه سيتم تحرير مخالفات تحذيرية للسائقين المخالفين عبر نظام فاست الجديد، حتى نهاية العام 2020، لتوعيتهم حول المخالفة، وضمان عدم تكرارها، ويكون التطبيق الفعلي يوم 1 يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2021 لضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان والتحدث بالهاتف أثناء القيادة، مضيفاً أن جميع رادارات إمارة أبوظبي والأبراج الذكية وجميع كاميرات الإشارات الضوئية ستتمكن من رصد المخالفين.

وأشار إلى أن نظام المخالفات الجديد تم تطويره داخلياً في شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية «تم»، قائلاً إن مخالفات عدم ربط حزام الأمان والتحدث بالهاتف من أخطر المخالفات المرورية وفق الإحصائيات الحديثة لشرطة أبوظبي، وطبقت الشرطة في البداية ضبط المركبات منتهية الترخيص عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، ثم ضبط مخالفة عدم ضبط مسافة أمان بين المركبات، وأخيراً سيتم التطبيق في الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2021.

ويأتي النظام بهدف تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة.