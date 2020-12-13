شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينقذ موسمه في 4 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم ريال مدريد "ديربي" العاصمة الإسبانية لصالحه بفوزه السهل على أتلتيكو مدريد 2-صفر في قمة الجولة ال13 من "الليغا".

والحق ريال مدريد بجاره الخسارة الأولى هذا الموسم بعد 8 انتصارات وتعادلين،ليشعل الصراع على اللقب في الدوري الإسباني بعدما صعد إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو الذي بقي في الصدارة برصيد 26 نقطة ،مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وعلى غرار مافعل الأربعاء عندما فاز على مونشنغلادباخ الألماني 2-0 وصعد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما كان قريباَ من الوداع المبكر، فان فوز الريال على أتلتيكو انقذ موسمه في"الليغا" لان الخسارة كانت ستعني رفع الفارق مع الصدارة إلى 9 نقاط.

وسيطر ريال مدريد على المباراة كلياً وسجل هدفه الأول في الدقيقة 15 برأسية رائعة من البرازيلي كاسيميرو، مستفيداً من ركنية الألماني توني كروس، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة بعيدة من العائد داني كارفخال.

وشهدت المباراة تحقيق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، رقماً تاريخياً،بعدما أصبح أكثر لاعب أجنبي يلعب بقميص ريال مدريد، متفوقاً على البرازيلي روبرتو كارلوس.

وتفوق كريم بنزيما صاحب الـ32 عاماً، على رقم روبرتو كارلوس،بعدما ظهر بقميص ريال مدريد في 528 مباراة.