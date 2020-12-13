إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية ملاحية حسن سليم، التابعة لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية ملاحية حسن سليم، التابعة لمركز ومدينة ببا.
أسفرت الواقعة عن إصابة "جمال. ت.ب، 62 عامًا"، بطلق خرطوش، و"نجلاء. ع.ع، 23 عامًا، بطلق خرطوش في القدم، و"روان. م.ت، 18 عامًا"، بكسر بالذراع الأيسر، و"هدية. ع. 50 عامًا" بطلق خرطوش، و"نورا. ج. ت، 17 عامًا"، مصابة بطلق خرطوش.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة.
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