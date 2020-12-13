أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما اليوم، الجمعة 11 ديسمبر 2020، على عضو بـ"حزب الله" مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.
وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أوت الماضي بالقتل وإرتكاب عمل إرهابي، فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.
وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين، أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر خمس عقوباتٍ بالسجن المؤبّد ضدّ عضوٍ بحزب الله مُدان في إغتيال الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.