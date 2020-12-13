نهضة الزمامرة “يعين” حارس “الأسود” السابق مديرا رياضيا

عين فريق نهضة الزمامرة الدولي السابق خالد فوهامي مديرا رياضيا.
وقال الفريق في بلاغ له “في إطار هيكلته الإدارية والرياضية، وانسجاما مع دفتر تحملات الجامعة المغربية لكرة القدم، يعلن نادي النهضة أتلتيك الزمامرة، عن تعاقده مع الإطار الوطني خالد فوهامي كمدير رياضي للنادي.
وتابعون البلاغ “يتوفر خالد فوهامي على مجموعة من الدبلومات التي تؤهله لشغل هذه المهام باحترافية، ويبقى أبرزها دبلوم درجة “أ” من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومجموعة من الدبلومات الأخرى المتعلقة بالتسيير والتدبير الرياضي.
وأضاف البلاغ “مر الإطار الوطني خالد فوهامي بمجموعة من التجارب المحترمة كحارس سابق للمنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا 2004، وكذا مجموعة من الأندية الوطنية كالوداد الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والفتح الرباطي والرجاء الرياضي، ناهيك عن احترافه بالدوري البرتغالي والبلجيكي والروسي والروماني.
وسبق لفوهامي أن اشتغل كمؤطر لأكاديمية محمد السادس، وإطارا ضمن الإدارة التقنية الوطنية، ومدربا سابقا لشباب الريف الحسيمي، ومدربا لحراس المنتخب الوطني.
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