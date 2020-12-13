بالصور.. الولايات المتحدة تعتمد الصحراء ضمن خريطة المغرب

الأحد 13 ديسمبر 2020

قال دايفيد فيشر، السفير الأمريكي لدى الرباط، إن واشنطن اعتمدت خريطة للمغرب تضم الصحراء المغربية.



وأعرب ديفيد فيشر، خلال مؤتمر عقده بالسفارة الأمريكية بالمغرب، عن سعادته بتقديم الخريطة الأمريكية الرسمية الجديدة للمملكة المغربية.

واعتبر أن هذه الخريطة التي تتضمن التراب الوطني كاملاً، هي "تمثيل ملموس لإعلان الرئيس ترامب قبل يومين فقط بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وكشف السفير الأمريكي أنه "سيقدم هذه الخريطة الموقعة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، هدية"، لافتاً إلى أن ذلك تقديرا للعلاقات الراسخة بين البلدين ، ولدعم العاهل المغربي المستمر والحكيم للصداقة العميقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد والخاص بالخريطة المغربية هو أحد القرارات المرتقبة التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وكان فيشر، أكد أن الخميس الماضي ، أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو "مجرد بداية للعديد من التطورات المهمة القادمة في السنوات المقبلة".

وأكد السفير الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة والمملكة المغربية مستمران في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب في تغريدة: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، واقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وبالتزامن مع تغريدة ترامب، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء المغربية".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

وأضاف: "لذلك اعتبارا من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".