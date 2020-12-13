مدريد تتشح بالبياض.. الريال يُسقط اتلتيكو في ديربي العاصمة

2020-12-12 | 22:49
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وجه ريال مدريد صفعة قوية لطموحات جاره ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم وألحق به الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم بالفوز عليه 2 -0 اليوم السبت في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضمن فعاليات المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.
وحقق الريال اليوم فوزاً ثميناً أشعل به المنافسة مجددا على صدارة الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطتين أمام ريال سوسييداد.
وتجمد رصيد أتلتيكو عند 26 نقطة في الصدارة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان مقابل مباراة واحدة مؤجلة للريال.
ولكن أتلتيكو بات مهدداً بفقدان الصدارة لصالح سوسييداد الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على إيبار غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.
وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 15 ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني عن طريق النيران الصديقة حيث سدد داني كارفاخال كرة قوية في الدقيقة 63 ارتطمت بالقائم ثم بالحارس يان أوبلاك وتهادت داخل المرمى ليحتسب الهدف باسم يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو.
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