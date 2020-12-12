السفير الأمريكي بالمغرب يقدم خريطة المغرب الكاملة المعتمدة رسميا من قبل أمريكا

قدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب ديفيد فيشر، اليوم السبت بالرباط، خريطة المغرب التي تمشل الأقاليم الجنوبية، والتي اعتمدتها رسميا الحكومة الأمريكية.
وقال فيشر خلال لقاء صحفي عقد في سياق القرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، “يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميا من قبل الحكومة الأمريكية”.
وأضاف السفير الأمريكي إن هذه الخريطة هي “التمثيل الملموس” للإعلان الجريء الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، والذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.
كما أشار السفير الأمريكي إلى أنه يعتزم تقديم هذه الخريطة كهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعترافا بالقيادة “الجريئة” لجلالته ودعمه المتواصل والثمين للصداقة العميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وقام السفير الأمريكي على إثر ذلك، بالتوقيع على الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية رسميا.
وقد تم الإعلان عن القرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، أول أمس الخميس، خلال اتصال هاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب.
وكأول تجسيد لهذه المبادرة السيادية ذات الأهمية البالغة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية في الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية بالأساس، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.
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