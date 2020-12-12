شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعتزم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الحكومة البرازيلية تطعيم جميع المواطنين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" المحلية. وقال المكتب الصحفي لوزارة الصحة البرازيلية في رسالة إن الوزارة ليس لديها أي معلومات بشأن خطط تطعيم جميع المواطنين. وذكرت الصحيفة البرازيلية أن حكومة الرئيس جايير بولسونارو غيرت خططها التي كانت تستهدف في الأساس إعطاء جرعات من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا إلى فئات معينة بنفس طريقة حملة التطعيم ضد الإنفلونزا.

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