شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: بدء التطعيم بلقاح فايزر.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

قال جنرال أمريكي يشرف على تنظيم عملية طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة إن التطعيم باللقاح الجديد سيبدأ صباح غد الاثنين مع سعي شركة فايزر وشركائها للبدء في شحنه اليوم الأحد.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا أمس السبت، إنه سيجري نقل اللقاح الذي حصل أمس الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد الاثنين.

وأضاف أن باقي مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن فايزر ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.

وقال بيرنا إنه من المتوقع أن يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات التي يصل عددها إلى 2.9 مليون جرعة وذلك خلال ديسمبر.

وأضاف أن من المتوقع أن يتمكن برنامج "اوبريشن وورب سبيد" من نقل اللقاح إلى أي منشأة صحية في البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

ومع اقتراب عملية التوزيع، تسعى الجهات التنظيمية لطمأنة الأمريكيين بأن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي آمن ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة.