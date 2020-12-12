شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: بدء التطعيم بلقاح فايزر.. غدا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الجنرال جوستاف بيرنا أمس السبت، إنه سيجري نقل اللقاح الذي حصل أمس الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد الاثنين.
وأضاف أن باقي مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن فايزر ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.
وقال بيرنا إنه من المتوقع أن يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في دور الرعاية على معظم الدفعة الأولى من اللقاحات التي يصل عددها إلى 2.9 مليون جرعة وذلك خلال ديسمبر.
وأضاف أن من المتوقع أن يتمكن برنامج "اوبريشن وورب سبيد" من نقل اللقاح إلى أي منشأة صحية في البلاد خلال ثلاثة أسابيع.
ومع اقتراب عملية التوزيع، تسعى الجهات التنظيمية لطمأنة الأمريكيين بأن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي آمن ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال أمريكي: بدء التطعيم بلقاح فايزر.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.