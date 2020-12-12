شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ستسمح لشركات الطيران باستئناف الرحلات إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العتيبي، أن "هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر".
وقال إن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19".
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