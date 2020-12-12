شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ستسمح لشركات الطيران باستئناف الرحلات إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي اليوم السبت، إن سلطات الطيران المدني الكويتية أبلغت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وأكد العتيبي، أن "هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر".

وقال إن إجراءات السفر "ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار كوفيد-19".