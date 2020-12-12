شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت قناة (أر تي) العربية الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة في بيان يغطي يوميا نشاط قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة: "في 11 ديسمبر، تم رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت".

من جهته، أوضح مصدر في مقر قوات حفظ السلام الروسية في مدينة ستيباناكيرت (عاصمة جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها) أن "إطلاق نار من أسلحة آلية خفيفة تم رصده في مقاطعة هادروت"، مضيفا أنه "جرى إبلاغ الطرفين على الفور، عبر قنوات الاتصال المباشر، والمطالبة بالالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا إلى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقبة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ على مدار الساعة.