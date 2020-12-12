المحكمة الدولية تحكم على عضو بـ«حزب الله» مدان في اغتيال رفيق الحريري بالسجن المؤبد

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكماً، اليوم الجمعة، على العضو في «حزب الله» سليم عياش المدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري (عام 2005) بخمس عقوبات بالسجن المؤبد، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا: «ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى في كل من الجرائم الخمس، وهي السجن مدى الحياة، يتم تنفيذها في نفس الوقت».

يذكر أن سليم جميل عياش أدين في أغسطس (آب) الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق باغتيال الحريري و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً.

وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

وقد وجهت المحكمة الدولية لعياش في سبتمبر (أيلول) 2019 تهمتي «الإرهاب والقتل» لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.