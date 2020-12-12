بيان من الداخلية البحرينية يحذر قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا، مساء السبت، حذرت فيه قطر من استمرارها في الممارسات الاستفزازية ضد الصيادين البحرينيين.

وقالت الداخلية البحرينية في بيانها إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر في حسابها على موقع "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر.

وأوضحت أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

ومؤخرا اعترضت قوات قطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".

وأشار بيان صادر حينها عن وزارة الداخلية البحرينية إلى أن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات".

وأشار البيان إلى أن قطر تجاهلت "تبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، فضلا عن أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، كشف المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي حول الاستهداف الممنهج من قطر للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية، والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر".