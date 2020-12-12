السيسي لوفد العراق: التنمية حرب موازية للتصدي للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده مرت بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب، موضحا أن التخطيط والتنمية حرب موازية للتصدي للإرهاب.

وسرد الرئيس المصري خلال لقائه السبت بوفد عراقي رفيع المستوى، تجربة مصر قائلا: الموقف الداخلي كان صعبا، بسبب وجود الإرهاب وأشياء أخرى كثيرة، مشيرا إلى أن العراق عانى أيضا من الإرهاب خلال السنوات الماضية.



وأضاف: خلال هذه المرحلة، وما زالنا، لم نحارب ونوقف العمل، بالعكس العمل يتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب".

وتابع: ومعدلات التنفيذ والأداء التي كانت تحاول الدولة المصرية تنفيذها كانت دائما مفهومة على أنها حرب أخرى موازية، حرب للمستقبل، للتنمية وللبناء".





وأشار السيسي، إلى أن الإرهاب هدفه هدم البلد وتخريب الدولة، فلا يمكن توجيه الجهد كله نحو الإرهاب وترك البلاد، قائلا: "الدولة بها ١٠٠ مليون شخص، والناس عاوزة تعيش، والبلد كل يوم ليها مطالب، ولو وقف عملية التخطيط وتنفيذ التخطيط يوم واحد ستتأخر البلد."

وخلال اللقاء، أكد الرئيس المصري على ثوابت السياسية المصرية في دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في العالم العربي.





وفي وقت سابق اليوم، انطلقت مباحثات ثنائية بين مصر والعراق، والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأعلنت مصر، على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري موعد اتفاق "الإعمار مقابل النفط" الموقعة بين بلاده والعراق، بأنه سيكون فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها.





وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هناك توجيها رئاسيا بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق".

وأعرب مدبولي عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

وشهدت العلاقات المصرية العراقية تطورا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وتوجت تلك العلاقات المشتركة بتوقيع 15 اتفاقية خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى بغداد الشهر الماضي.

يذكر أن الوفد العراقي وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، والتقى الوزراء العراقيون نظراءهم المصريين، كما زار الوفد العاصمة الإدارية.