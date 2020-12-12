شكرا لقرائتكم خبر 4 صواريخ تسقط على كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الداخلية الأفغانية «إن مدنيا قتل في العاصمة الأفغانية كابول إثر سقوط ما لا يقل عن أربعة صواريخ على المدينة».

وتم إطلاق الصواريخ من سيارة طراز تويوتا كورولا، وقالت الوزارة «إن صاروخين على الأقل سقطا في مناطق سكنية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث».

وفي الشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 31 آخرين في هجمات صاروخية بالمدينة.