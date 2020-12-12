شكرا لقرائتكم خبر 90 قتيلا في صفوف طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قتلوا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء أمس.

وجاء في البيان أن قوات الدفاع الأفغانية صدت هجمات شنتها حركة طالبان في مناطق بانجواي وخيراي وارغانداب ومايواند بإقليم قندهار، وأضاف «إن 90 من طالبان قتلوا، وأصيب تسعة آخرين خلال الاشتباكات، وتم العثور على 15 حقل ألغام، وأحبط فريق من المهندسين، تابع للجيش الوطني الأفغاني، مفعول الألغام».

وقالت الوزارة «تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو، بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في هجمات إرهابية».