شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على سيدة اقتحمت مظاهرة في نيويورك بسيارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة تقوم باقتحام حشد يضم نحو 50شخصاً في مظاهرة احتجاجية لمنظمة «حياة السود مهمة»، الجمعة، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأفادت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير لوسائل إعلام محلية، أنه أصيب عدة أشخاص جراء الحادث.

وقالت إدارة شرطة نيويورك، إن مسؤولي إنفاذ القانون اعتقلوا المرأة التي كانت تقود السيارة لاستجوابها. وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن الإصابات تشكل تهديداً لحياة أحد من الجرحى، وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع. لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد. في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن ستة أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.

ووصفت بعض الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً فوضوياً حول سيارة متوقفة محاطة بالمحتجين، قبل أن تتحرك السيارة فجأة وسط الحشد، مما أدى إلى تعثر بعض الأشخاص والدراجات. وقالت الشرطة والعديد من وسائل الإعلام المحلية إن الاحتجاج كان برعاية منظمة «حياة السود مهمة».

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القبض على سيدة اقتحمت مظاهرة في نيويورك بسيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.