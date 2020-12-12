شكرا لقرائتكم خبر عن تتخرج في الجامعة بعد 42 عاماً مع حفيدتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخرجت بات أورموند المنحدرة من مدينة تشاتانوجا الأمريكية بولاية تينيسي، في الجامعة بعد 42 عاماً، ونالت درجة البكالوريوس هي وحفيدتها البالغة 22 عاماً في نفس العام.

والتحقت أورموند البالغة 75 عاماً، بجامعة ولاية كينيساو في أتلانتا، قبل 42 عاماً، وبعد فصل دراسي واحد تزوجت وتركت الدراسة وانتقلت للعيش في مدينة تشاتانوجا، وعملت محاسبة.

وبناء على إلحاح أسرتها قررت أورموند العودة إلى الجامعة والحصول على درجة علمية. وبعد تقاعدها، قدمت طلباً إلى إدارة الجامعة، وقالت: «تأثر هذا القرار بحقيقة أن حفيدتي أرادت الالتحاق بجامعة تينيسي في تشاتانوجا»، بحسب «سي إن إن» الأمريكية. وبعد تطبيق الإغلاق العام انتقلت أورموند إلى الدراسة عن بُعد مع حفيدتها. وقالت: «استمتعت بالمناقشات والقدرة على التفاعل مع العديد من الأشخاص من مناطق مختلفة. وعدم وجود هؤلاء الأشخاص جعل الأمر أكثر صعوبة».

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