شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أطلق الفنان السعودي عبدالله الرويشد أحدث أعماله الغنائية بعنوان «هجرتك»، وشارك متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقطع صوتي من الأغنية التي لحنها وكتب كلماتها علي مساعد، ومن توزيع محمد علي.

* أطلق المطرب الإماراتي المياسي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «يا زين» من ألحانه، وكلمات محمد شفيان العامري، ومن توزيع وائل المدني، وشارك متابعيه عبر «إنستجرام» بمقطع من الأغنية التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيه.

* تواصل أغنية «نار وشرار» للفنانين محمد السالم، وعلي جاسم، وكريم حواس تحقيق عشرات الآلاف يومياً من المشاهدات عبر «يوتيوب» منذ طرحها مساء الخميس الماضي، إذ حققت أكثر من مليوني مشاهدة، والعمل من كلمات علي رياض، ألحان علي جاسم وأخرج الفيديو كليب المخرج مازن العربي.

* نشر عدد كبير من الجمهور عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات المطرب عمرو دياب الذي قدمها «لايف» منذ يومين، وهي بعنوان «محسود»، ومن المقرر طرحها خلال أيام، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، ومن توزيع عادل حقي.

* انتهى الفنان ظافر العابدين من تصوير آخر مشاهده في فيلم «العنكبوت» الذي يشاركه بطولته أحمد السقا ومنى زكي، ونشر عبر «إنستجرام» مقطع فيديو يتحدث فيه عن كواليس التصوير في الصحراء، وقال في المقطع «آخر يوم تصوير من الفيلم، وانتظروا عرضه قريباً في صالات السينما».

* نشر الفنانان، المصري محمد رمضان والعراقي سيف نبيل، صورة جمعتهما سوياً بأحد استوديوهات تسجيل الصوت، عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقين «قريباً عمل فني مصري عراقي.. انتظرونا»، ولم يذكرا طبيعة العمل أو موعد طرحه، في حين استغرب العديد من المتابعين وجود الاثنين معاً في عمل فني، خاصة أن الشكل الغنائي لكليهما مختلف تماماً عن الآخر.