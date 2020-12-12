شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنان فالنتين جافت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقدت الساحة الفنية والثقافية في روسيا، الممثل المشهور، فالنتين جافت،عن عمر ناهز 86 عاماً.

ونجح جافت من خلال أعماله المتنوعة في السينما والمسرح في أن يترك انطباعاً دائماً في ذاكرة أجيال من الجمهور.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عميق تعازيه في وفاة جافت.

وتعليقاً على وفاة جافت قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين اعتبر وفاة جافت «خسارة كبيرة لكل المعجبين بموهبته وللثقافة الروسية بأكملها».

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