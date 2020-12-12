تونس: 35 وفاة و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و836 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه جرى تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 110 آلاف و393 حالة.