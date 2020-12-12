تركيا تُسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى مليون و809 آلاف و809 حالات، وذلك عقب تسجيل 29 ألفا و136 إصابة جديدة.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 16 ألفا و199 حالة، وذلك عقب تسجيل 222 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 30 ألفا و 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل 182 حالة وفاة، موضحة في الوقت ذاته أنه شفاء 3 آلاف و 611 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى

396 ألفا و227 شخصا.



وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.