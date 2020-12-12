سيف اليزيد - وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و230 ألفاً، أمس الجمعة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات جراء كورونا في المكسيك بلغت 113 ألفاً و 19.

ووفقاً للبيانات، تعافى من مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن الفيروس 904 آلاف و42 من المصابين حتى اليوم.

وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا» في البلاد قبل نحو 41 أسبوعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك: إصابات «كورونا» تصل إلى 1.23 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.