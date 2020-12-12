لبنان يسجل 1540 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في لبنان حتى اليوم السبت إلى 145245 حالة بعد تسجيل 1540 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1190 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1537 من بين المقيمين و3 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 145245 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1190 منذ 21 فبراير الماضي.

واتخذ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضى بحظر التجول بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً على أن يبدأ ‏الإقفال العام الساعة العاشرة ليلاً، وذلك من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.