إيطاليا ترفع تصنيف المناطق الحمراء بعد انخفاض حالات كورونا



سيف اليزيد - قررت الحكومة الإيطالية رفع تصنيف المناطق الحمراء عن الأقاليم والمناطق التي كانت تعتبر عالية المخاطر في انتشار كورونا، لدى انخفاض أعداد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وتسمح هذه الخطوة بإعادة فتح المطاعم في تلك المناطق غداً الأحد، بعد خمسة أسابيع من فرض الحكومة إغلاقاً جزئياً.

وتضمنت اللائحة تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات متدرجة الخطورة، الأحمر والبرتقالي والأصفر.

ولم تعد لومبارديا وكالابريا مصنفتين باعتبارهما من المناطق عالية المخاطر وأصبحتا الآن من المناطق الصفراء، وتعتبران منخفضتي المخاطر من حيث أعداد الإصابة. وأصبحت أبروتسو الآن أيضاً في المستوى البرتقالي، بدلاً من الأحمر.

ومن المرجح بالنسبة للكثيرين أن تجعل هذه التغييرات الحياة أسهل قليلاً حيث سيصبح بالإمكان أن يترك الناس منازلهم ويتنقلوا بحرية، وقد تفتح المطاعم أبوابها أثناء النهار في مناطق منخفضة المخاطر، أو المصنفة على أنها مناطق صفراء.

ومع ذلك، يتعين إغلاق المطاعم في الساعة السادسة مساء، وسيتم فرض حظر تجوال اعتباراً من الساعة 10 مساء، مع استثناءات قليلة مسموح بها.



