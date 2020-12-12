الهند في طريقها لتحقيق متطلبات اتفاق باريس للمناخ



سيف اليزيد - قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن بلاده تزيد اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة، وإنها في الطريق إلى تحقيق متطلبات انبعاثات الغازات التي نص عليها اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

وقال مودي: إن الهند، إحدى أكثر الدول في مجال انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تنتظر الوصول إلى 450 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وقال: إن قدرة الطاقة المتجددة ستصل إلى 175 جيجاوات قبل 2022.

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