الصين تهدف لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2030

سيف اليزيد - اليوم 21:15 عربي ودولي ع+ ع-

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، إن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها إلى أكثر من 1200 جيجاوات بحلول عام 2030 وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في الاستهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25 في المئة خلال نفس الفترة.

وقبل إعلان تلك الأهداف أمام مؤتمر قمة افتراضي للأمم المتحدة لمدة يوم واحد حول تغير المناخ قال شي عبر دائرة تلفزيونية "اليوم، أريد أن أعلن بعض التعهدات الأخرى لعام 2030".

ومضى يقول "الصين تحترم تعهداتها دائماً". المصدر: رويترز

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