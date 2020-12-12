الجزائر تسجل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - كشف مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن رصد 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 91 ألفاً و638.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي عن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 2584.

كما أشار فورار إلى تماثل 438 مصاباً للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 60 ألفاً و28.

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