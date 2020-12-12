الكويت تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146044، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 911 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها»

وأوضح الناطق الرسمي أن هناك 68 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند، إنه تم تسجيل 256 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 141825 حالة.





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